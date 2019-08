Das Wetter: Am Vormittag an den Küsten und am Alpenrand noch einzelne Schauer, sonst viel Sonnenschein. 19 bis 24 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte Schauer, in der Südosthälfte heiter. Teperaturen zwischen 19 und 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag viele Wolken, im Tagesverlauf im Norden kurze Schauer, sonst trocken. Die Temperaturen bleiben ähnlich.