Das Wetter: Nach Nebelauflösung aufgelockert bewölkt oder sonnig, nur im Erzgebirge vereinzelt Schneegriesel. Tageshöchstwerte -10 bis 0 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Werten zwischen -5 und +4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Osthälfte zunächst sonnig, später bewölkt, aber trocken. Im Tagesverlauf in der Westhälfte, Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen mit Glatteis. Temperaturen -3 bis +6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.