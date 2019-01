Das Wetter: Meist bedeckt und regnerisch, in den Höhenlagen schneit es. 2 bis 7 Grad. Morgen ebenfalls bewölkt mit Niederschlägen bei 4 bis 10 Grad, in den Mittelgebirgen Tauwetter, in den Alpen ergiebiger Schneefall.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten längere sonnige Abschnitte, sonst weiterhin bedeckt mit Niederschlägen. Nur noch 2 bis 7 Grad.