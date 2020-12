Der Wetterbericht, die Lage: Leichter Hochdruckeinfluss und feucht-kalte Luftmassen bestimmen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Von Westen nähert sich ein Tiefausläufer, der am Wochenende milderes Wetter bringt.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Osten bei wechselnder Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei. Im Westen und Süden dicht bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag bedeckt, örtlich Regen, im Osten meist trocken. Temperaturen 0 bis 5, im Westen und Südwesten 6 bis 9 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen. Später auch Wolkenlücken. 3 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.