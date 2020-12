Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen tiefem Luftdruck über Nordwesteuropa und einem Hoch über Russland gelangt mit einer südöstlichen Strömung feuchtkalte Luft nach Deutschland. Von Westen nähert sich ein Tiefausläufer, der am Wochenende milderes Wetter bringt.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Osten bei wechselnder Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei. Im Westen und Süden dicht bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag bedeckt, örtlich Regen, im Osten meist trocken. Temperaturen 0 bis 5, im Westen und Südwesten 6 bis 9 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen. Später auch Wolkenlücken. 3 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.