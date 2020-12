Das Wetter: Überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise Regen, zum Teil Schnee. Temperaturen 0 bis 9 Grad. Morgen ebenfalls stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen. Später auch Wolkenlücken. 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Nordwesthälfte stark bewölkt und etwas Regen. In den östlichen Mittelgebirgen, an den Alpen und in einigen Hochlagen teils auch länger sonnig.

Höchstwerte 2 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.