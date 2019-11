Das Wetter:

Häufig bewölkt, aber niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf im Süden aufkommender Regen. 4 bis 13 Grad.



Am Samstag im Norden Regen, in der Mitte und im Süden Auflockerungen. 2 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen bei 2 bis 12 Grad.