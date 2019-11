Das Wetter: Bis zum Abend teils locker, teils stark bewölkt und meist trocken. An den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen etwas Schneefall. 1 bis 7 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken, im Südwesten Niederschläge, ab 300 Meter als Schnee. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt und meist trocken. An den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen leichter Schneefall. 0 bis 7 Grad.