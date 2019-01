Das Wetter: In der Nacht im Westen und Südwesten teils wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. -2 bis -10 Grad. Morgen überwiegend sonnig, im Süden dichtere Wolkenfelder, gebietsweise etwas Schnee. Minus 3 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag erneut vielerorts Sonnenschein. Starke Bewölkung und etwas Schnee nur in Küstennähe und im Alpenvorland. Minus 3 bis plus 4 Grad.