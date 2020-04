Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nacht teils locker bewölkt, teils klar. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Morgen meist heiter, in der Mitte und im Süden am Nachmittag örtlich bewölkt. Temperaturen im Norden 12 bis 18, sonst 18 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten sonnig. Im Westen und Süden heiter bis wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 12 bis 27 Grad.