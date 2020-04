Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend gering bewölkt oder klar. Im äußersten Süden vereinzelt etwas Regen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Am Tag meist heiter. Im Südwesten und im Alpenvorland im Tagesverlauf aufkommende Quellwolken mit geringem Schauer- und Gewitterrisiko. Auch an der Nordsee mitunter Durchzug dichter Wolken, hier und da etwas Regen. Temperaturen im Norden 15 bis 22, sonst 20 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Westen und Südwesten her Schauer und Gewitter. Im Osten heiter. 14 bis 27 Grad.