Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Meist heiter. An der Nordsee Durchzug dichter Wolken, aber kaum Regen. Im Südwesten und im Alpenvorland im Tagesverlauf aufkommende Quellwolken mit geringem Schauer- und Gewitterrisiko. Höchstwerte im Norden 15 bis 20, sonst 19 bis 26 Grad. Morgen von Westen und Südwesten her dichte Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Im Osten heiter. Temperaturen 13 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt mit einigen Auflockerungen im Süden. Schauer oder einzelne Gewitter. 12 bis 20 Grad.