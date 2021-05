Der Wetterbericht, die Lage: Unter Zwischenhocheinfluss gelangt mit einer südlichen Strömung sommerlich warme Luft vom Mittelmer nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte abziehende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. In der Südhälfte überwiegend gering bewölkt oder klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 12 bis 1 Grad. Am Tag im Norden wechselnd wolkig, im Nordwesten örtlich etwas Regen. Sonst meist heiter. Am Abend im Nordwesten und Westen vereinzelte Gewitter möglich. Temperaturen 20 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet Wolken und Schauer oder Gewitter bei 19 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.