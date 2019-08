Das Wetter: Nach Nebelauflösung meist heiter, am Abend im Westen und Südwesten zunehmende Bewölkung. Höchstwerte an der Nordsee um 20, sonst 23 bis 28, im Südwesten bis 30 Grad. Morgen wolkig, in der Nordhälfte einzelne Schauer oder Gewitter. Temperaturen 21 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Später von Westen her Gewitter. 21 bis 30 Grad.