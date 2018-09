Das Wetter:

Heute im Nordwesten und im Südosten bewölkt, örtlich Regen. Sonst heiter bis wolkig. Die Temperaturen erreichen 17 bis 23 Grad.



Am Samstag im Norden wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. In der Mitte und im Süden heiter bis wolkig, im Südwesten auch längere Zeit sonnig. 17 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden wolkig, sonst meist sonnig und trocken. 18 bis 27 Grad.