Das Wetter: Zunächst nach Nebelauflösung meist heiter bis wolkig, im Süden auch länger sonnig, nur im Nordosten bewölkt mit etwas Regen. Vom Mittag an von Nordwesten her Bewölkungszunahme und einsetzender Regen. Höchsttemperaturen zwischen 4 Grad auf Rügen und 16 Grad im Südwesten. Morgen abziehender Niederschlag und später Auflockerungen bei 5 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist heiter bis wolkig, im Süden sonnig. Zwischen 9 Grad an der See und 20 Grad im Südwesten.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.