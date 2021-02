Das Wetter: Meist heiter bis wolkig, im Süden auch länger sonnig, nur im Nordosten bewölkt mit etwas Regen. Später von Nordwesten her Bewölkungszunahme und einsetzender Regen. Höchstwerte zwischen 4 Grad auf Rügen und 16 Grad im Südwesten. Morgen abziehender Niederschlag und im Tagesverlauf Auflockerungen bei 5 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist heiter bis wolkig, im Süden sonnig. Zwischen 9 Grad an der See und 20 Grad im Südwesten.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.