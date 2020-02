Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs mit Schwerpunkt über Westeuropa, das zunehmend Einfluss auf Deutschland nimmt, fließt mit einer nördlichen Strömung Meeresluft polaren Ursprungs ein.

Die Vorhersage:

Meist heiter, im Norden und Nordwesten zunehmende Bewölkung. Höchstwerte 5 bis 9, im Süden und Südosten 0 bis 5 Grad. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt oder trüb, gelegentlich Sprühregen. In der Südhälfte nach Auflösung von Frühnebelfeldern sonnig. Temperaturen 3 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten bedeckt, hin und wieder Sprühregen. Im Westen zunehmend aufgelockert bewölkt oder heiter, im Süden nach Auflösung von mitunter zähen Nebelfeldern durchweg sonnig. 2 bis 9 Grad.