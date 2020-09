Der Wetterbericht, die Lage: Eine Kaltfront über den südlichen Landesteilen schwächt sich weiter ab. Ansonsten herrscht ruhiges Spätsommerwetter unter dem Einfluss einer Hochdruckzone, die vom Atlantik bis nach Osteuropa reicht.

Die Vorhersage:

Nachts gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 14 bis 4 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern heiter oder sonnig. Im Norden und an den Alpen auch bewölkt. Temperaturen an den Küsten 17 bis 21, sonst 22 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Nordwesten viele Wolken und etwas Regen. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung oft sonnig. 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.