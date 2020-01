Das Wetter: Meist heiter und trocken, am Vormittag in der Südhälfte noch Hochnebel. 3 bis 13 Grad. Morgen im Westen im Tagesverlauf gebietsweise Regen. In den übrigen Gebieten nach Nebelauflösung sonnig oder bewölkt. 2 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselhaft mit Schauern bei 2 bis 8 Grad.