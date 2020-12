Der Wetterbericht, die Lage: Die nach Deutschland eingeflossene feucht-kalte Luftmasse gelangt unter leichten Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Nachts im Westen etwas Regen, im Osten gebietsweise aufgelockert, im Süden örtlich Schnee oder Schneegriesel. Tiefstwerte plus 5 bis minus 6 Grad. Am Tag von wenigen Auflockerungen abgesehen meist neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt mit etwas Sprühregen. Im Osten und Südosten unterschiedlich bewölkt, teils auch sonnig. Temperaturen im Norden und Westen 3 bis 7, im Osten und Süden minus 1 bis plus 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Westhälfte dichte Wolkenfelder mit etwas Regen. Sonst teils aufgelockert bewölkt, teils neblig-trüb mit Sprühregen oder Schneegriesel. 0 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.