Das Wetter: Im Norden und Nordosten gelegentlich Wolkenlücken und meist trocken. Sonst regnerisch, in den Alpen und im Vorland viel Schnee. Höchsttemperaturen zwischen 0 Grad in den Alpen und 9 Grad im Nordosten. Morgen stark bewölkt, verbreitet Regen, südlich der Donau und in Sachsen Schneefall bei unveränderten Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt mit Regen oder Schnee bei 0 bis 7 Grad.