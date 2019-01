Das Wetter: In der Nacht meist Regen oder Schnee, im Nordosten Auflockerungen bei Tiefstwerten zwischen -2 und 7 Grad. Am Tag verbreitet Regen, südlich der Donau und in Sachsen Schnee, bei Werten zwischen 0 und 5 Grad im Süden, sonst 5 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt mit Regen oder Schnee bei 0 bis 9 Grad.