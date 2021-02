Das Wetter: Vielfach bewölkt mit teils kräftigen Niederschlägen. Im Norden Schneefall oder gefrierender Regen. 1 Grad im Nordosten und bis zu 15 Grad im Südwesten. Morgen im Norden und Osten Regen oder Schneefall, sonst heiter bis wolkig und kaum noch Niederschläge. Im Norden 0 bis 5 Grad, im Süden bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist bewölkt und teilweise den ganzen Tag neblig-trüb. In der Mitte und im Süden regnerisch, an den Alpen freundlicher. 0 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.