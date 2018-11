Das Wetter: Meist stark bedeckt und vor allem von der Mitte bis in die Südosthälfte Regen. Gebietsweise Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. In Gipfellagen Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 13 Grad. Morgen weiter stark bewölkt, aber kaum Regen, 1 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag von Westen her Regen, vereinzelt Gewitter und Sturmböen. 4 bis 13 Grad.