Das Wetter: Im Nordosten zeitweise wolkig, sonst meist sonnig. Temperaturen von 17 Grad in Vorpommern bis 29 Grad im Westen und Südwesten. Morgen im Süden und Osten noch länger sonnig. Von Westen her aufziehende Bewölkung, im Nordwesten schauerartiger Regen. Höchstwerte in der Nordhälfte und im Osten 20 bis 25 Grad, im Südwesten bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Osten und Süden Niederschläge. Im Norden und Nordwesten teils Schauer, sonst trocken. 16 bis 21 Grad, südlich der Donau bis 26 Grad.