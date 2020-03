Das Wetter: Meist sonnig und trocken, nur in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen noch einzelne Schneeschauer. 4 bis 11 Grad mit den höchsten Werten am Rhein. Morgen in Norddeutschland wolkig mit etwas Regen, sonst sonnig und trocken bei 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Mitte und im Norden wolkig, örtlich Regen. Im Süden sonnig. 8 bis 14 Grad.