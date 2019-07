Das Wetter: Im Norden bewölkt bei 16 bis 20 Grad. Sonst meist sonnig, Werte bis 28 Grad. Morgen im Norden und an den Alpen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst heiter und trocken. 17 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden wechselnd bewölkt, sonst leicht bewölkt, nach Südwesten hin sonnig, 17 Grad an der Küste und bis zu 29 Grad am Oberrhein.