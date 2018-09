Das Wetter: Heute oft sonnig, nur im äußersten Nordwesten bewölkt und vereinzelt Regen. 19 bis 31 Grad. Morgen von Nordwesten nach Südosten ziehender Regen, vereinzelt Gewitter. Nur in Bayern bis zum Abend weitgehend trocken. 21 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte Schauer, an der See auch Gewitter. Sonst meist wolkig und trocken. Abkühlung auf 16 bis 21 Grad.