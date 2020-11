Der Wetterbericht, die Lage: Ein umfangreiches Hochdruckgebiet beschert Deutschland ruhiges Herbstwetter.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Wolken, in der Mitte und im Süden klar oder neblig. Tiefstwerte plus 7 bis minus 5 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung meist sonnig. Vor allem im Nordosten und in Flussniederungen im Süden teils ganztags neblig-trüb. Temperaturen 5 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Osten viel Sonnenschein, im Westen aufkommende Bewölkung mit etwas Regen und im Süden zäher Nebel oder Hochnebel. 5 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.