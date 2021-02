Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck und arktische Polarluft bestimmen das Wetter. Morgen erreicht ein Tiefausläufer die westlichen Landesteile und leitet langsam Milderung ein.

Die Vorhersage:

Meist sonnig, nach Nebelauflösung auch im Nordosten und Osten. Später im Westen Wolkenaufzug. Höchstwerte minus 5 bis plus 1 Grad, im Westen und Südwesten sowie an der Nordsee 0 bis 5 Grad. Morgen von Westen her aufkommende Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen. Im Osten und Südosten neben Wolkenfeldern zeitweise sonnig, später zunehmend bewölkt. Temperaturen minus 3 bis plus 4 Grad, im Westen und Südwesten 2 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt, im Osten und Südosten stellenweise etwas Regen, vereinzelt gefrierend. Im Süden aufgelockert bewölkt oder heiter. 3 bis 9, im Osten und Südosten minus 1 bis plus 5 Grad. Im Westen und Südwesten bis 13 Grad.

