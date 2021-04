Das Wetter: Im Norden häufig sonnig, im Süden teils stark bewölkt, sonst einzelne Schauer, im Tagesverlauf nachlassend. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Am Ostersonntag im Süden meist sonnig, im Norden und in der Mitte dicht bewölkt, zeitweise etwas Regen. Höchstwerte zwischen 7 und 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Ostermontag von Nordwesten in Richtung Südosten ziehender Regen, im Bergland in Schnee übergehend. Im Norden und Westen 5 bis 9, im Osten und Süden 10 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.