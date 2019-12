Das Wetter: In der Nacht viele Wolken und Schauer, es gibt nur kurze Auflockerungen. +6 bis -1 Grad. Am Tage weiter dicht bewölkt mit Regen. Nur im Nordosten und äußersten Osten meist trocken. Temperaturen 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am ersten Weihnachtstag erneut wechselnd bis stark bewölkt, vor allem in der Südhälfte mit Schauern. Später von Nordwesten her nachlassender Niederschlag und Auflockerungen. 5 bis 10 Grad.