Das Wetter: Am Abend bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise Schauer, vor allem im Südwesten und Nordosten vereinzelt Gewitter. 7 bis 14 Grad. Morgen im Nordosten noch etwas Schauer, später Aufheiterungen, im Südwesten auch längere sonnige Abschnitte. 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag viele Wolken. Von Nordwesten nach Südost ausbreitender Regen. Später in der Nordhälfte Übergang in Schauer. Im Südosten wenig Regen, vor allem in der ersten Tageshälfte sonnige Abschnitte. 9 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.