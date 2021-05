Das Wetter: Im Norden und Nordwesten Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. An der Ostseeküste und in der Eifel teils sonnig. Sonst stark bewölkt bis bedeckt, am Nachmittag von Süden her Regen. Höchsttemperaturen 9 bis 15 Grad. Morgen meist bewölkt, teils mit Schauern bei 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bewölkt, in der Südhälfte teils sonnig, im Nordwesten später Regen. 9 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.