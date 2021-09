Das Wetter: Im äußersten Nordwesten und Südostbayern bewölkt, an den Alpen auch Regen. Sonst viel Sonne und trocken. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Morgen im Nordwesten teils stark bewölkt, später Auflockerungen. Im Rest des Landes heiter bis sonnig. 20 bis 26 Grad, an der See etwas kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist trocken und vielerorts erneut sonnig. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.