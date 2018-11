Das Wetter: In der Nacht an den Alpen leichter Schneefall mit Glätte. Sonst überall weitgehend trocken. 3 bis -4 Grad. Am Tag zum Teil zäher Nebel oder Hochnebel, sonst auch längere sonnige Abschnitte. Im Westen zunehmende Bewölkung und vereinzelt Regen. 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Osten und Süden teils heiter, sonst wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen. 0 bis 11 Grad.