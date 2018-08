Das Wetter: Vor allem in der Nordhälfte zunächst noch wolkig. Im Tagesverlauf zunehmend aufgelockert, in der Südhälfte auch länger sonnig. Meist trocken, nur im äußersten Norden etwas Regen. 22 bis 29 Grad. Morgen viel Sonne, am Abend sind Gewitter möglich. 27 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag örtliche Schauer, meist aber trocken und teils sonnig. 20 bis 33 Grad.