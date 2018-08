Das Wetter: Im Norden und in der Mitte bis in den Abend hinein überwiegend heiter, nur im äußersten Norden örtlich Regen. Im Süden sonnig. Höchstwerte 22 bis 29 Grad. Morgen viel Sonne, am Abend von Ostfriesland bis zum Niederrhein Gewitter möglich. 27 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag vom Nordwesten bis zur Mitte schwächer werdende Schauer, im Süden und Osten meist sonnig und trocken. 21 bis 33 Grad.