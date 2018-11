Das Wetter: In der Nacht im Süden weitere Niederschläge, zum Teil als Schnee, im Norden meist bewölkt, aber trocken.Tiefstwerte +1 bis -4 Grad. Am Tag im Süden wolkig, an den Alpen nachlassender Schneefall. Überall sonst ist es überwiegend trocken mit gebietsweise längerem Sonnenschein. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch meist bewölkt oder neblig trüb bei 0 bis 8 Grad.