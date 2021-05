Das Wetter: Im Süden stark bewölkt bis bedeckt, an den Alpen nachlassender Regen. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen vor allem im Norden und in der Mitte erneut Schauer. Am Nachmittag aus Südwesten aufkommender Regen. 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag weiter unbeständig mit Regen oder Schauern, in höheren Lagen der Alpen Schneefall. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.