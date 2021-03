Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem Hoch mit Zentrum westlich von Irland und tiefem Luftdruck über Osteuropa gelangt mit einer nördlichen Strömung bis auf weiteres polare Kaltluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet wolkig oder klar, im Süden nachlassende Schneeschauer, am Alpenrand Schneefall. Tiefstwerte minus 2 bis minus 10 Grad. Am Tag meist wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Im Verlauf von Nordwesten her dichtere Wolken. Temperaturen 1 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd, teils stark bewölkt, in der Mitte und im Süden etwas Regen oder Schnee. Im Norden und Westen 7 bis 11, im Osten und Süden 1 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.