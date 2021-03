Das Wetter: Meist wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee, vor allem im Westen auch heiter. 1 bis 8 Grad. Morgen weiterhin wechselnd, teils stark bewölkt, in der Mitte und im Süden etwas Regen oder Schnee. Auflockerungen vor allem im Norden. 1 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag an den Alpen und im östlichen Bergland nachlassender Schneefall. Sonst vereinzelt Regen. Im Nordosten auch sonnig, im Westen Auflockerungen. 4 bis 10 Grad am Niederrhein.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.