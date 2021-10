Das Wetter:

In der Nacht vom Norden aufziehende Bewölkung und etwas Regen. Tiefsttemperaturen zehn bis minus drei Grad.



Morgen wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen oder Schauer, nur südlich der Donau noch längere Zeit trocken. 10 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend stark bewölkt und vor allem von der Mitte bis in den Süden gelegentlich Regen, in Schauern auch stärker. 8 bis 14 Grad. In den Alpen oberhalb von etwa 1.300 Metern Schneefall.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.