Das Wetter:

Sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen von 3 bis 11 Grad.



Am Dienstag erneut sonnig, nur im Südosten Bayerns teils dichtere Wolkenfelder, aber weitgehend trocken. Höchstwerte von 2 Grad im Bayerischen Wald bis 11 Grad am Niederrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Südosten wolkig, vereinzelt etwas Schneefall, sonst sonnig. 2 bis 12 Grad.