Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte stark bewölkt. Im Süden teils klar. Plus 6 bis minus 5 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte oft stark bewölkt mit Regen. Im Süden aufgelockert und trocken. 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Südosten noch trocken, sonst von Nordwesten her Regen und örtliche Gewitter. 2 bis 8 Grad.