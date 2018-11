Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte etwas Regen, in einem Streifen von Mecklenburg bis Osthessen und Thüringen gebietsweise gefrierend. Sonst meist trocken. Minus 9 bis plus 7 Grad. Am Tage im Norden und Westen noch etwas Regen, sonst vielfach heiter. 0 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Osten regnerisch. Minus zwei bis plus 12 Grad.