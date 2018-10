Das Wetter: Nachts von Nordwesten her dichtere Wolken, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad. Tagsüber in der Nordhälfte meist wechselnd oder stark bewölkt. In der Südhälfte viel Sonne. Temperaturen 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Mitte sowie im äußersten Norden wechselnd bis stark bewölkt. Sonst sonnig bei 13 bis 22 Grad.