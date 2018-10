Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte gering bewölkt oder klar, sonst dichtere Wolkenfelder. 11 bis 6 Grad, bei Aufklaren bis 0 Grad, örtlich leichter Bodenfrost. Am Tage im Südwesten und Westen im Tagesverlauf sonnig. Sonst wechselnd bewölkt, im Norden etwas Regen. 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden noch längere Zeit sonnig, sonst wechselnd bewölkt, vereinzelt Regen. 11 bis 17 Grad.