Das Wetter: In der Nacht verbreitet Auflockerungen. Im Westen zunehmend bewölkt, aber kaum Regen. Vor allem im Osten und Süden teils dichter Nebel. Tiefstwerte 14 bis 3 Grad. Am Tage von Westen her aufkommender Regen, im Osten und Südosten heiter bis wolkig. Temperaturen 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist wechselnd bewölkt, im Westen und Südwesten etwas Regen. 15 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.